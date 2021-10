2024 தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்று நரேந்திர மோடி பிரதமராக பதவியேற்பார்: அமித் ஷா பேச்சு

India

oi-Veerakumar

காந்திநகர்: 2024ம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்று நரேந்திர மோடிதான் பிரதமராக பொறுப்பேற்பார் என்று, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் மாநில தலைநகர் காந்திநகர் அருகேயுள்ள பன்சார் கிராமத்தில் நடைபெற்ற, அம்மன் கோவில், நவராத்திரி ஆரத்தி விழாவில் பங்கேற்றபோது, கூடியிருந்த கூட்டத்தினரிடையே, இவ்வாறு அமித் ஷா பேசினார்.

நரேந்திர மோடி அக்டோபர் 7ம் தேதியுடன், அதிகார மையங்களில் அமர்ந்து 20 வருடங்களை நிறைவு செய்துள்ளார். (முதல்வர் மற்றும் பிரதமராக இருந்த பதவிக் காலம்) உலகிலுள்ள ஜனநாயக நாடுகளில் இதுபோல ஒருவர் மீண்டும், மீண்டும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அபூர்வ நிகழ்வாகும்.

English summary

Union Home Minister Amit Shah has said that Narendra Modi will be the next Prime Minister after winning the 2024 Lok Sabha elections.