இந்த ட்ரெஸோட பவர் தெரியுமா? டிக்கெட்டே எடுக்காம ட்ரெயின்ல போலாம்! காவி உடை பற்றி நித்தியானந்தா கலாய்

Halley Karthik

கைலாசா: கடந்த 9 ஆண்டுகள் தான் மேற்கொண்ட ரயில் பயணத்தில் டிக்கெட் பரிசோதகர்கள் யாரும் தன்னிடம் டிக்கெட் கேட்டதில்லையென்று நித்தியானந்தா கூறியுள்ளார். இதற்கு காரணம் தான் அணிந்திருந்த காவி உடைதான் என்றும் கூறியுள்ளார்.

'பதான்' திரைப்பட பாடலில் பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோனே காவி நிற உடையில் கவர்ச்சியாக நடித்திருந்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த திரைப்படத்தை தடை செய்ய வேண்டும் என்றும், ஷாருக்கான் மீது இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்து அமைப்புகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன.

English summary

Nithyananda said that none of the ticket inspectors asked him for a ticket in the last 9 years of his train journey. He also said that the reason for this was the saffron dress he was wearing.