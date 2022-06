ராஞ்சி வன்முறை.. போலீஸ் துப்பாக்கிச்சூட்டில் சிறுவன் உள்பட 2 முஸ்லிம்கள் பலி! பதற்றத்தால் ஊரடங்கு

India

ராஞ்சி: இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய நுபுர்சர்மாவை கைது செய்ய வலியுறுத்தி நேற்று நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் நடந்த போராட்டம் வன்முறையான நிலையில் போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் சிறுவன் உள்பட 2 முஸ்லிம்கள் இறந்தனர். மேலும் 10 பேர் காயமடைந்தனர்.

இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர்சர்மா டிவி விவாதத்தில் சர்ச்சையாக பேசினார். இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம் மக்கள் மட்டுமின்றி, கத்தார், சவுதி அரேபியா உள்பட பல்வேறு மத்திய கிழக்கு நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பின.

At least two Muslims died and over 10 sustained severe injuries after police opened fire in Ranchi to quell protests by thousands of Muslims against derogatory comments on prophet Muhammed.