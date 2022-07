ஆபரேஷன் கமல்.. அடுத்த குறி எந்த மாநிலம்? முக்கிய தலைக்கு ரவுண்டு கட்டும் பாஜக- அதிர்ர்ச்சியில் காங்!

India

oi-Vignesh Selvaraj

ஜெய்பூர் : மகாராஷ்டிராவை அடுத்து பாஜகவின் கவனம் ராஜஸ்தான் பக்கம் திரும்பியிருப்பதாகவும், தேர்தல் வரை கூட காத்திருக்காமல் அடுத்த திட்டம் அரங்கேறும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா - காங்கிரஸ் - தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியைக் கவிழ்த்து சிவசேனா அதிருப்தி எம்.எல்.ஏக்கள் உதவியுடன் ஆட்சியைக் கைப்பற்றியுள்ளது பாஜக.

அதைத்தொடர்ந்து, பாஜக ஆட்சியில் இல்லாத மற்ற மாநிலங்களிலும், 'ஆபரேஷன் கமல்' திட்டத்தைச் செயல்படுத்த பாஜக மேலிடம் வியூகம் வகுத்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

62.. 3.. நோட் பண்ணீங்களா.. அப்பட்டமா தெரிஞ்சு போச்சே.. கமுக்கமான பாஜக.. அதுக்குன்னு இப்படியா செய்வது

English summary

It is said that BJP, which has overthrown the government in Maharashtra, is planning to implement 'Operation Kamal' in other states where they are not in power. BJP's focus has shifted to Rajasthan?