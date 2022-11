குஜராத் மதக்கலவரம்.. 1000 கொலைகள்! குற்றவாளிகள் விடுதலை - அமித்ஷா கற்றுத்தந்த பாடம் இதுவா? ஒவைசி

India

காந்திநகர்: பில்கிஸ் பானுவை பலாத்காரம் செய்து அவரது 3 வயது தங்கையை கொலை செய்த குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்ததே 2002 கலவரத்தின் மூலம் அமித்ஷா கற்றுத் தந்த பாடம் என ஐதராபாத் எம்பி அசதுத்தீன் ஒவைசி பேசி உள்ளார்.

குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சி 14 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. அக்கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக அதன் தலைவரும் ஐதராபாத் எம்பியுமான அசதுத்தீன் ஒவைசி தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில் ஜுஹபுராவில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "2002 குஜராத் கலவரக்காரர்களுக்கு அவர்கள் பாடம் புகட்டிவிட்டதாகவும், பாஜக குஜராத்தில் நிரந்தர அமைதியை ஏற்படுத்திவிட்டதாகவும் தெரிவித்து உள்ளார்.

பில்கிஸ் வீடு முன் “பட்டாசு” கடை.. உரிமையாளரும் குற்றவாளி! குஜராத்தில் “ஃப்ரீயாக” சுற்றும் 11 பேர்

Hyderabad MP Asaduddin Owaisi has said that the lesson Amit Shah thought from the 2002 riots was the release of the criminals who raped Bilkis Banu and killed her 3-year-old sister.