ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில்.. டூவீலருக்கு பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ 25 குறைப்பு!!

India

oi-Vigneshkumar

ராஞ்சி: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் இருசக்கர வாகனத்திற்கு பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.25 குறைக்கப்படும் என அம்மாநில முதல்வர் ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன் அறிவித்துள்ளார்,

சர்வதேச சந்தையில் கொரோனா பரவல் ஏற்பட்ட போது, கச்சா எண்ணெய் தேவை குறைந்து விலை பெருமளவு குறைந்தது. ஒரு கட்டத்தில் பூஜ்ஜியத்தைத் தாண்டியும் கூட கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்தது.

ஆனால், கொரோனா வேக்சின் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்படத் தொடங்கியதும், வைரஸ் பரவலை வேகமாகக் குறைந்து உலகம் மெல்ல இயல்வு நிலைக்குத் திரும்பியது.

English summary

Jharkhand, CM Hemant Soren announced Petrol prices will be slashed by Rs 25. However, this relief in soaring petrol prices can only be availed by those with two-wheelers in the state.