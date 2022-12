முகத்தில் சோகம்.. கண்களில் கண்ணீர்.. தாய் ஹீராபென்னின் உடலை தோளில் சுமந்து சென்ற பிரதமர் மோடி

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தாய் ஹீரா பென் இன்று அதிகாலை இறந்தார். இந்நிலையில் பிரதமர் மோடி, தனது தாயார் ஹீரா பென்னுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினார். இந்த வேளையில் மிகவும் சோகமாக கண்கள் கலங்கிய நிலையில் அவரது உடலை தோளில் சுமந்து சென்றார். இதுதொடர்பான வீடியோ, போட்டோக்கள் இணையதளத்தில் வெளியாகி கண்களை கலங்க செய்கின்றன.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீரா பென் குஜராத் மாநிலம் காந்திநகர் அருகே ரேசன் எனும் பகுதியில் வசித்து வந்தார். பிரதமர் மோடியின் தம்பியான பங்கஜ் மோடியுடன், ஹீரா பென் வசித்து வந்தார்.

இந்நிலையில் தான் ஹீரா பென் சமீபத்தில் தனது 100வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். இதையடுத்து பிரதமர் மோடி தாயை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்ததோடு, ஆசியும் பெற்றார்.

தமிழகத்தில் மாற்றமா? நோ சான்ஸ்.. பகல் கனவில் பாஜக.. பிரதமர் மோடி, ஜேபி நட்டா மீது வைகோ ‛அட்டாக்’

English summary

Prime Minister Narendra Modi's mother Heera Ben died early today. In this context, Prime Minister Modi paid his last respects to his mother Heera Ben and carried her body on his shoulder in a very sad way.