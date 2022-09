பச்சைக்கொடி அசைத்த மோடி! சீறி பாய்ந்து கிளம்பிய காந்திநகர்-மும்பை வந்தே பாரத் ரயில்! டாப் ஸ்பீட் 160

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: இந்தியாவின் 3வது வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவையை குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரில் இருந்து மும்பை சென்ட்ரல் இடையே இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பச்சை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். வந்த பாரத் 2.0 என கூறப்படும் இந்த ரயில் பெட்டிகள் சென்னையில் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த ரயில் 129 வினாடியில் டாப் ஸ்பீடான 160 கிலோமீட்டர் வேகத்தை எட்டும். இதுதவிர பல்வேறு அதிநவீன சிறப்பு வசதிகள் உள்ளன.

இந்தியாவின் ரயில்வே உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறது.

இதில் ஒன்று தான் ‛வந்தே பாரத்' திட்டம். பிரதமர் மோடியின் கனவு திட்டமாக ‛வந்தே பாரத்' உள்ளது. இதன்மூலம் இந்தியாவின் 75 நகரங்களை இணைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

PM Narendra Modi today flagged off India's 3rd Vande Bharat Express train service between Gandhinagar, Gujarat and Mumbai Central. Called Vanda Bharat 2.0, these coaches are manufactured in Chennai. It has various state-of-the-art facilities.