இந்தியாவில் கிராமத்தில் பிறந்த ஏழை எளியவனும் ஜனாதிபதி பதவியை அடைய முடியும்: பிரதமர் மோடி சூசகம்

கான்பூர்: இந்தியாவில் கிராமத்தில் பிறந்த ஏழைய எளியவனும் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் பதவியை அடைய முடியும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். நாட்டின் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் பிரதமர் மோடியின் இந்த சூசகமான பேச்சு விவாதப் பொருளாகி உள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், பிரதமர் மோடி, உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:

PM Modi said that In India, even the poorest person born in a village can reach the post of President-Prime Minister-Governor-Chief Minister.