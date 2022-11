"பழங்குடியினரா? ஆதிவாசியா?".. குஜராத்தில் வெடியை கொளுத்திய ராகுல்காந்தி.. முதல் நாளே காட்டம்!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் பிரதமர் மோடி இன்று தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டிருக்கையில் மாநிலத்தின் மற்றொரு பகுதியில் ராகுல்காந்தியும் பரப்புரை மேற்கொண்டிருக்கிறார்.

சூரத் நகரில் பேசிய ராகுல்காந்தி, நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமைக்காக 'பாரத் ஜடோ யாத்திரை' நடைபெறுகிறது எனவும், பாஜக நாட்டு மக்களின் அடையாளங்களை அழித்து வருகிறது என்றும் கூறியுள்ளார்.

பழங்குடியின மக்களை ஆதிவாசிகள் என்று கூறுவதன் மூலம் பாஜகவின் நோக்கத்தை புரிந்துகொள்ள முடியும் என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

While Prime Minister Modi is campaigning for election in Gujarat today, Rahul Gandhi is also campaigning in another part of the state. Speaking in Surat, Rahul Gandhi said that 'Bharat Jado Yatra' is being held for the unity of the people of the country and that the BJP is destroying the identities of the people of the country. He also criticized the BJP's intention by calling tribal people as Adivasis.