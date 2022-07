25 ஆண்டுகள்.. 10 மாதங்கள்.. உலகிலேயே அதிக ஆண்டுகள் வாழ்ந்த ‘ராஜா’.. மறைந்தது இந்தியாவின் பெருமை!

India

oi-Jaya Chitra

கொல்கத்தா: உலகிலேயே அதிக ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்ததாகக் கருதப்படும், மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த ராஜா என்கிற புலி உயிரிழந்துள்ளது.

அழகும், கம்பீரமும், மிரட்டும் உறுமலும் என பார்த்தாலே பிரமிப்பை ஏற்படுத்துகிற விலங்கு புலி. இது இந்திய தேசிய விலங்கு என்ற பெருமைக்கு உரியது. நம் நாட்டில்தான் உலகிலேயே அதிக நாட்கள் வாழ்ந்தது என்ற பெருமைக்குரிய ராஜா என்கிற புலி மேற்கு வங்கத்தில் இருந்தது.

மொத்தம் 25 ஆண்டுகள் 10 மாதங்கள் மற்றும் 18 நாட்கள் உயிர் வாழ்ந்த இந்தப் புலியானது, அங்குள்ள ஒரு மீட்பு மையத்தில் நேற்று அதிகாலை உயிரிழந்தது.

English summary

Condolences have been pouring in for the oldest living tiger in the world in captivity after he died Monday. Raja was 25 years and 10 months old when he died at the South Khairbari rescue centre in West Bengal.