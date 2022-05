மக்களை பதற்றத்தில் வைத்துள்ளார் மோடி.. பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ்ஸால் ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்து! சோனியா ஆவேச உரை

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: ‛‛பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ்ஸால் நாட்டுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது. சிறுபான்மையினர்கள் குறிவைக்கப்பட்டு பயத்துடன் வாழும் நிலை உள்ளது. இதனால் வளர்ந்து வரும் பிரிவினைவாத வைரஸை எதிர்த்து போராட வேண்டும்'' என காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி பேசினார்.

இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் மத்தியிலும், மாநிலங்களிலும் ஆட்சியை பிடித்து மக்களின் அமோக ஆதரவுடன் காங்கிரஸ் கட்சி இருந்தது. சமீபகாலமாக மக்களிடம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு செல்வாக்கு குறைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதை உறுதி செய்யும் வகையில் தான் சமீபத்தில் நடந்த உத்தர பிரதேசம் உள்பட 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல்கள் அமைந்தன. இந்த தேர்தலின்போது பஞ்சாப்பில் ஆட்சியை இழந்த காங்கிரஸ் உத்தர பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், கோவா, மணிப்பூர் மாநிலங்களிலும் ஆட்சியை பிடிக்க முடியாமல் தவித்தது.

காங்கிரஸ் தலைவர் யார்..? “இப்பவே முடிவெடுங்க” - பரபரப்பைக் கிளப்ப மூத்த தலைவர்கள் திட்டம்!?

English summary

‛Prime Minister Nar‛Prime Minister Narendra Modi's and his colleagues have threatened the country's democracy and diversity and targeting minorities and keeping them in a state of fear and insecurity. We have to fight the growing separatist virus, "says Sonia Gandhi in Chintan shivir being held in Rajasthan. endra Modi's and his colleagues have threatened the country's democracy and diversity and targeting minorities and keeping them in a state of fear and insecurity. We have to fight the growing separatist virus, "says Sonia Gandhi in Chintan shivir being held in Rajasthan.