"துரோகம்".. உள்ளடி வேலை பார்த்த பாஜக தலைவர்கள்.. இமாச்சலில் சாயம் போகும் காவிக்கொடி.. என்னாச்சு?

India

Jackson Singh

சிம்லா: அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த இமாச்சல் சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக தலைவர்கள் பலரே அக்கட்சிக்கு எதிராக உள்ளடி வேலை பார்த்திருப்பது தற்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

ஒரு தொகுதி, இரண்டு தொகுதி என இல்லாமல் பல தொகுதிகளில் இந்த வேலை நடந்திருப்பதால் இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் பாஜக வெற்றி பெறுவது சாத்தியமே இல்லை என அக்கட்சியினரே கூறி வருகின்றனர்.

இந்த விஷயம் தற்போது டெல்லி பாஜக தலைமையின் காதுகளுக்கு சென்றுள்ள நிலையில், யார்-யார் எல்லாம் இந்த செயலில் ஈடுபட்டார்கள் என லிஸ்ட் கேட்டுள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

என்னவாகும் நட்டாவின் அரசியல் எதிர்காலம்.. இமாச்சல் தேர்தல் ரொம்பவே முக்கியம்! தோற்றால் அவ்வளவுதான்

BJP's desire to retain rule in Himachal pradesh could be shattered as many leaders are alleging sabotage in the election.