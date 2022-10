எழுதி வைச்சிக்கோங்க.. விரைவில் உங்கள் காதை திருகும் நாள் வரும்.. பாஜகவை சாடிய மம்தா பானர்ஜி

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: ‛‛இன்று நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறீர்கள். அதனால் மத்திய விசாரணை அமைப்புகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறீர்கள். நாளை ஆட்சியில் இல்லாதபோது உங்களின் வீடுகளில் நுழைந்து காதை பிடித்து இழுத்து வரும் நாள் விரைவில் வரும்'' என மம்தா பானர்ஜி, பாஜகவினரை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

மேற்கு வங்கத்தில் முதல் அமைச்சராக இருப்பவர் மம்தா பானர்ஜி. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக உள்ள இவர் தொடர்ந்து 3வது முறையாக சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு நடந்த சட்டசபையில் பாஜக-திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி நடந்தது. இருப்பினும் இறுதியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது.

English summary

you (BJP) are in power & are showing off your central agencies. Tomorrow when you won't be in power, these central agencies will enter your residence & pull you out holding your ears. That day will come soon, says West Bengal CM Mamata Banerjee.