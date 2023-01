தொந்தரவு செய்த ஆவிகள்.. பலியான காதல் ஜோடிகளின்.. சிலைகளுக்கு திருமணம்.. வாட்? இப்படி ஒரு சம்பவமா!

India

oi-Jackson Singh

காந்திநகர்: உயிருடன் இருக்கும் போது காதல் ஜோடிகளை பிரித்த உறவினர்கள், அவர்கள் இறந்த பிறகு அவர்களின் சிலைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த வினோத சம்பவம் குஜராத்தில் நடந்துள்ளது.

நிறைவேறாத ஆசையில் இறந்த காதல் ஜோடிகளின் ஆத்மாக்கள் தொடர்ந்து பல வகைகளில் தொந்தரவு கொடுத்து வந்ததால், உயிர் பயத்தில் இந்த சடங்கை செய்துள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஏதோ உண்மையான திருமணம் செய்து வைப்பதை போல இரு வீட்டாரின் உறவினர்களையும் அழைத்து பிரம்மாண்டமாக அவர்கள் இந்த திருமணத்தை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள்.

English summary

A strange incident has taken place in Gujarat where relatives who separated the lovers while they were alive married their idols after their death.