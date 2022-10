ஸ்வீட் ஊட்டிய மோடி.. எல்லையில் “சுராங்கனி” பாடிய தமிழ் ராணுவ வீரர்கள்! ரசித்து ட்வீட் போட்ட பிரதமர்

India

ஸ்ரீநகர்: கார்கில் எல்லையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வரும் இந்திய ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய பிரதமர் மோடி, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வீரர்களுக்கு இனிப்பு ஊட்டிவிட அவர்கள், சுராங்கனி பாடலை பாடி மகிழ்ந்தனர்.

உலகம் முழுவதும் அக்டோபர் 24 ஆம் தேதியான இன்று இந்து மக்களால் தீபாவளி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

புத்தாடைகள், பட்டாசுகள், தீபாவளி பண்டிக்கைக்கு தேவையான உணவு, பூஜை பொருட்களை வாங்குவதற்காக முக்கிய நகரங்களில் உள்ள கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.

Prime Minister Narendra Modi celebrated Diwali with the Indian soldiers who are engaged in security work at the Kargil border and tweeted a video and said that, "A group of soldiers from Tamil Nadu enthralled us with this amazing performance."