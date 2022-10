பாலம் 10 வருஷம் தாங்கும்ங்க! வாக்குறுதி தந்த பராமரிப்பு நிறுவனம்.. நாலே நாளில் அறுந்து விழுந்த அவலம்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தின் மோர்பியில் கேபிள் பாலம் ஒன்று இடிந்து விழுந்ததில் சுமார் 140க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த பாலத்தை பராமரித்த நிறுவனத்தை சேர்ந்தவர்கள், பாலம் 8-10 ஆண்டுகள் வரை உறுதியாக இருக்கும் என்று கூறியிருந்தனர்.

இது தொடர்பான வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. அதே போல இந்த மொத்த பாலத்தையும் 100% புனரமைக்க வெறும் ரூ.2 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறது.

புத்தாண்டு வருதாம்! அவசரமாக திறக்கப்பட்ட மோர்பி பாலம்! 125 பேருக்கு பதில் 500 பேரை ஏற்றிய நிர்வாகம்

English summary

More than 140 people died when a cable bridge collapsed in Morbi, Gujarat. In this case, the people from the company that maintained this bridge had said that the bridge would be stable for 8-10 years. A related video is going viral on social media. Similarly, only Rs.2 crore has been allotted for 100% reconstruction of this entire bridge.