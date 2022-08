மீட்பு பணிக்கு வந்த கிரேனையே மீட்க வேண்டியதா போச்சே. .ஒடிசாவில் லாரியோடு தலைகுப்புற கவிழ்ந்த கிரேன்

India

oi-Mani Singh S

புவனேஸ்வர்: ஒடிசாவில் ஆற்று பாலத்துக்குள் விழுந்த லாரியை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட கிரேனானது லாரியோடு ஆற்றுக்குள் பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளாகும் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

எங்கு எந்தவொரு அவசரம் என்றாலும் மீட்பு பணியில் முக்கிய இடம்பெறுவது கிரேன் வாகனம் தான். ஏனென்றால் கிரேன் மூலம் மிகப்பெரிய வாகனத்தை கூட தூக்கி விட முடியும்.

குறிப்பாக கிணற்றிலோ, பாலத்திலோ, வாகனங்கள் விழுந்துவிட்டால் கிரேன் வாகனம் வரவழைக்கப்பட்டு பின்னர் ரோப் மூலம் வாகனங்கள் மீடகப்படுவது வழக்கம்.

A video of a crane trying to rescue a truck that fell into a river bridge in Odisha plunged into the river and crashed into the river is going viral on social media.