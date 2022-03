உ.பி., பஞ்சாப்பை விடுங்க.. இழுபறி கணிப்புகளால் பரபரப்பை கிளப்புகிறது கோவா, உத்தராகண்ட்! என்னாகும்?

India

பானாஜி: உத்தரப்பிரதேசம், உத்தராகண்ட், பஞ்சாப், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடந்து முடிந்து இன்று வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன. கடந்த 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக நாடு முழுவதும் பெரும் விவாதப் பொருளாக இருந்துவந்த 5 மாநிலத் தேர்தல் முடிவுகள் பிற மாநில மக்கள் மத்தியிலும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

வாக்குப்பதிவுக்கு பின்னர் பல்வேறு ஊடகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் வெளியிட்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகளின்படி உத்தரப்பிரதேசம், மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜகவும், பஞ்சாபில் முதல் முறையாக ஆம் ஆத்மியும் ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தெரிகிறது. ஆனால், உத்தராகண்ட் மற்றும் கோவா மாநிலங்களில் இம்முறை இழுபறி நீடிக்கும் என்பதையே தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் காட்டுகின்றன.

உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் ஆளும் பாஜகவில் ஏற்பட்ட உட்கட்சிப்பூசல் காரணமாக 3 முதலமைச்சர்கள் மாறும் நிலை ஏற்பட்டது. இது மக்களிடையே ஆட்சியின் மீதும், பாஜகவின் மீதும் அவநம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக அம்மாநில வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Neither Uttar Pradesh, nor Punjab, will be the subject of debate among the people of the country at the end of the day on which the counting of votes is taking place. The most anticipated election results are Goa and Uttarkhand