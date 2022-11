டிப் டாப் உடை.. 50 ரூபாய் பல்பை திருட 5 லஞ்சம் ரூபாய் காருடன் வந்த திருடர்கள்.. யாரு சாமி இவங்க?

India

ஜெய்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் நள்ளிரவில் சாலை ஓரம் உள்ள கடைகளின் 'பல்புகளை' காரில் வந்து சிலர் திருடி செல்லும் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

பிரதான சாலையை இருட்டாக்கி அங்குள்ள கடைகளை உடைத்து கொள்ளையடிக்கவே இவ்வாறு பல்புகள் திருடப்படுவதாக உள்ளூர் மக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

தற்போது இந்த திருட்டு சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலாக பரவி வருகிறது.

In the state of Rajasthan, there has been an incident of some people stealing 'bulbs' from roadside shops in the middle of the night. The CCTV footage has been released and the police have registered a case regarding the incident. Locals have alleged that the bulbs are being stolen to blacken the main road and break into shops there to loot. Currently, the CCTV footage of the theft incident is being widely circulated on social media.