மே.வ.அமைச்சர்கள் கைது:திரிணாமுல் போராட்டம்- கல்வீச்சு- சிபிஐ அதிகாரிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தல்

India

oi-Mathivanan Maran

கொல்கத்தா: நாரதா லஞ்ச வழக்கில் மேற்கு வங்க அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ. உள்ளிட்ட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக சி.பி.ஐ அலுவலகம் மீது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியினர் கல்வீசிப் போராட்டம் நடத்தினர். அத்துடன் மாநில அரசின் அனுமதி பெறாமல் அமைச்சர்களை கைது செய்த சி.பி.ஐ. அதிகாரிகளை கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியினர் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

போலி நிறுவனங்களுக்கு சாதகமாக செயல்பட ஃபிா்ஹாத் ஹகீம், சுப்ரதா முகர்ஜி உள்ளிட்டோர் லஞ்சம் பெற்றதாக நாரதா செய்தி இணையதளம் வீடியோ, படங்களை வெளியிட்டது. இதனடிப்படையில் ஃபிா்ஹாத் ஹகீம், சுப்ரதா முகர்ஜி உள்ளிட்டோர் உள்ளிட்ட பலர் மீது சிபிஐ வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியது.

English summary

TMC has urged to the Kolkata Police to taken action against CBI officials who had arrested the West Bengal ministers.