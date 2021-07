வேக்சின் மோசடி.. போட்டோவால் ட்விஸ்ட்.. மே.வங்க ஆளுநரை டார்கெட் செய்யும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ்!

India

oi-Velmurugan P

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க ஆளுநர் ஜகதீப் தன்கருக்கு எதிராக அதிரடியாக குற்றச்சாட்டுக்களை கூறி கார்னர் செய்து வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி, அண்மையில் நடந்த போலி தடுப்பூசி முகாமில் தொடர்புடையவரின் மெய்காப்பாளருடன் ஆளுநர் இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.

மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்தவர் நடிகையும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான மிமி சக்கரவர்த்தி. கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி முகாமில் கலந்துகொண்டு தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டார். அதில் மிமி உள்ளிட்ட பலருக்கு வயிற்று வலி, ரத்த அழுத்தக் குறைவு, நீர்ச்சத்து குறைதல் போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டன.

இதையடுத்து நடந்த விசாரணையில் கரோனா தடுப்பூசி முகாம் போலியானது என்றும், அந்த மருந்தும் போலியானது என்றும் தெரியவந்துள்ளது. தேபஞ்சன் தேவ் என்ற பெயரில் தன்னை ஐஏஎஸ் அதிகாரி என்று கூறிக்கொண்ட நபர், இந்த முகாமுக்கு ஏற்பாடு செய்து மோசடி செய்தது தெரியவந்தது.

English summary

Kolkata fake vaccination scam : a new twist to its running battle with the West Bengal governor, the Trinamool Congress has trained its guns on him afresh with ammunition linked to the fake vaccination scam in Kolkata.