மணிப்பூரில் இருந்து மியான்மர் சென்ற 2 தமிழர்கள் சுட்டுக் கொலை- நீதி கோரி போராட்டம்- வைகோ கண்டனம்

oi-Mathivanan Maran

மோரே: மணிப்பூரின் மோரே நகரில் இருந்து மியான்மர் எல்லை நகரமாக டாமுவுக்கு சென்ற தமிழ் இளைஞர்கள் 2 பேர் சுட்டுப் படுகொலை செய்யப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து மியான்மரில் படுகொலை செய்யப்பட்ட தமிழ் இளைஞர்களுக்கு நீதி கோரி மோரேவில் இன்று போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இப்படுகொலைக்கு மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Manipur Locals protest as they pay tribute to two Tamil youths who were allegedly killed after being reportedly stalked by motorcycle-borne youths and shot dead from a close range near the Buddhist Temple in Tamu, Myanmar.