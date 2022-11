8 மணி நேரம் கேட்போம்..15 நிமிடம்தான் பேசுவோம்.. மோடியை மறைமுகமாக தாக்கிய ராகுல் காந்தி!

India

ராஜ்கர்: மத்திய பிரதேசத்தில் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ள ராகுல் காந்தி, பிரதமர் மோடியின் மன் கிபாத்தை போல் இல்லாமல் நாங்கள் விவசாயிகளின் மனதில் என்ன உள்ளது என்பதை கேட்கிறோம் என்றும் 8 மணி நேரம் கேட்போம்..15 நிமிடம்தான் பேசுவோம்.. என மறைமுகமாக மோடியை தாக்கி பேசியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரும் வயநாடு தொகுதி எம்.பியுமான ராகுல் காந்தி 'பாரத் ஜோடோ யாத்திரை' என்ற பெயரில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார் .

கடந்த செப்டம்பர் 7-ந் தேதி கன்னியாகுமரியில் பாதயாத்திரையை தொடங்கிய ராகுல் காந்தி கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா மகாராஷ்டிரா வழியாக மத்திய பிரதேசம் வந்துள்ளார்.

Rahul Gandhi, who is on foot pilgrimage in Madhya Pradesh, has criticized Modi by saying that unlike Prime Minister Modi's man kibaat, we listen to what is in the minds of the farmers and we will listen for 8 hours...we will talk for 15 minutes.