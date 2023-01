‛அத்திப்பட்டி’.. அப்படியே மண்ணில் புதையும் உத்தரகாண்ட் ஜோஷிமத் நகரம்.. அலறும் மக்கள்.. ஷாக்

India

டேராடூன்: நடிகர் அஜித் நடிப்பில் சிட்டிசன் என்ற திரைப்படத்தில், ‛அத்திப்பட்டி' எனும் கிராமம் கடலுக்குள் மூழ்கி காணாமல் போய் இருக்கும். அந்த வகையில் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இமயமலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள ஜோஷிமத் எனும் அழகிய ஆபத்து நிறைந்த நகரத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவால் 500க்கும் அதகிமான வீடுகளில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த நகரமே மெல்ல மண்ணில் புதைந்து வரும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் மக்கள் மரண ஓலமிட்டு கதறி அழுது வருகின்றனர்.

உத்தரகாண்ட் மாநிலம் சமோலி மாவட்டத்தில் ரிஷிகேஷ் - பத்ரிநாத் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இமயமலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது தான் ஜோஷிமத் நகரம். இமயமலையின் 6150 அடி உயரத்தில் பள்ளத்தாக்கில் அமைந்துள்ள இந்த நகரம் ஒரு சிறந்த சுற்றுலாத்தலமாக உள்ளது. தவுலிகங்கா மற்றும் அலக்நந்தா நதிகள் விஷ்ணுபிரயாகில் இருந்து ஒன்று சேர்ந்து இந்த ஜோஷிமத் வழியே தான் கடந்த செல்கின்றன.

இமயமலையில் மலை ஏற செல்பவர்களையும், பத்ரிநாத் கோவிலுக்கு புனித யாத்திரை செய்பவர்களுக்கும் இந்த ஜோஷிமத் நகரம் தான் முதலில் வரவேற்கும். மேலும் இந்த ஜோஷிமத்தை சுற்றி ஏராளமான சுற்றுலாத்தலங்கள் உள்ளன. ஹேம்குந்த் சாஹிப் உள்ளிட்ட முக்கிய மதம் சார் சுற்றலா தலங்களுக்மக்கள் ஜோஷிமத் நகரத்தின் வழியே தான் சென்று வருகின்றனர். மேலும் இந்திய ராணுவத்தின் மிக முக்கிய போக்குவரத்து இந்த ஜோஷிமத் வழியே நடந்து வருகிறது.

