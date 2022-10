‘ரிஷப’ ராசி இல்லை போல! மீண்டும் மோதிய மாடு.. டேமேஜான வந்தே பாரத் ரயில்! இதுக்கு எண்டே இல்லையா?

India

Rajkumar R

காந்திநகர் : குஜராத் மாநிலத்தில் அதுல் ரயில் நிலையம் அருகே வந்தே பாரத் ரயிலின் மீது மீண்டும் மாடு ஒன்று மோதியதில் அந்த ரயிலின் முன் பகுதி சேதம் அடைந்துள்ளது. அடுத்தடுத்து ரயில் மீது மாடுகள் மோதி வரும் நிலையில் தற்போது இந்த சம்பவமும் சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் பேசு பொருளாகி இருக்கிறது.

ஜப்பான் நாட்டில் இயக்கப்படும் புல்லட் ரயில் போல இந்தியாவிலும் ரயில்கள் இயக்கப்படுமா என்பது பல ஆண்டு கேள்வியாக இருந்தது. அதனை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இயக்கப்பட்டவை தான் வந்தே பாரத் ரயில்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத் தலைநகர் காந்திநகரில் இருந்து மகாராஷ்டிராவின் மும்பையை இணைக்கும் வகையில் வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் சேவையை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 30 ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

A cow rammed into Vande Bharat train near Atul railway station in Gujarat state, causing damage to the front part of the train. With cows hitting the train one after the other, this incident has become a topic of discussion on social media.