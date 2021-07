"ஜெய் ஸ்ரீராம்".. வங்கத்தில் ஆளுநர் உரைக்கு எதிராக பாஜக அமளி.. பாதியில் உரையை நிறுத்தியதால் பரபரப்பு

India

oi-Shyamsundar I

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் ஆளுநர் உரையின் போது பாஜக உறுப்பினர்கள் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று கோஷம் எழுப்பி கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் ஆளுநர் தனது உரையை முடிக்காமல் பாதியில் வெளியேறினார்.

பொதுவாக சட்டசபை கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் முதல்நாள் ஆளுநர் உரை நடைபெறுவது நாடு முழுக்க சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் வழக்கம். இந்த ஆளுநர் உரை என்பது மாநில அரசை புகழும் வகையிலும், அரசின் புதிய திட்டங்களை அறிவிக்கும் வகையிலும் இருக்கும்.

ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல.. அந்த

மாநில அரசுதான் இந்த உரையை எழுதும். தமிழ்நாட்டில் கூட ஆளுநர் பன்வாரி லால் புரோஹித் பெரியார், அண்ணாவை புகழ்ந்து பேச இதுவே காரணம். தமிழ்நாடு அரசுதான் இந்த உரையை எழுதியது.

West Bengal Governor stops his speech mid way as BJP roars in assembly today as the governor did not speak anything on election riot.