மாறியது பெயர்.. இனி துருக்கி அல்ல.. "துர்க்கியே.." பின்னணியில் உள்ள சூப்பரான காரணம்

அங்காரா: துருக்கி (Turkey) நாட்டின் பெயர் அதிகாரப்பூர்வமாக துர்க்கியே (Turkiye) என மாற்ற ஐநா ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துருக்கி என்பது எதற்காக துர்க்கி என மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது பற்றிய முழுவிபரம் வெளியாகி உள்ளது.

தென்கிழக்கு ஐரோப்பா நாடுகளில் ஒன்று துருக்கி. இது மேற்கு ஆசியாவை தாண்டி கிரீஸ், பல்கேரியாவுடன் வடமேற்காக எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது.

ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருந்தாலும் கூட துருக்கி ஐரோப்பிய யூனியனில் அங்கம் வகிக்கவில்லை. இந்த நாட்டின் அதிபராக ரெசப் தாயிப் எர்டோகன் உள்ளார்.

The United Nations has approved the official renaming of Turkey as Turkiye. Full details of why Turkey has been renamed Turkey have been released.