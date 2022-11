திரண்டு நின்ற குஜராத்திகள்.. தாய்மொழிலதான் பேசனும்! சுடசுட அட்வைஸ் கொடுத்த அமித்ஷா - அப்போ இந்தி?

India

காந்திநகர்: பொதுமக்கள் தங்கள் தாய்மொழியை விட்டுக் கொடுக்கக்கூடாது என்றும், அனைவரும் தாய்மொழியிலேயே பேச வேண்டும் எனவும் குஜராத்தி மக்கள் முன் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்து உள்ளார்.

குஜராத் கல்வி சங்கத்தில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் 147 வது பிறந்தநாள் விழா நடைபெற்றது. இதில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கலந்துகொண்டு பேசினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "தாய்மொழியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து நாம் தாய்மொழியினை விட்டுக்கொடுக்க கூடாது. நம் நாட்டில் எத்தனை மொழிகள் இருக்கின்றனர் என்பது முக்கியமில்லை.

Union Home Minister Amit Shah has told the people of Gujarat that people should not give up their mother tongue and everyone should speak in their mother tongue.