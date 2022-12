ட்ரம்மில் உடல் உறுப்புகள்.. அலறிய ஆந்திரா! 18 மாதங்களுக்கு பின் வெளிவந்த பெண் கொலை - யார் இந்த ரிஷி?

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

அமராவதி: ஆந்திராவில் பெண் ஒருவர் பல துண்டுகளாக வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டு டிரம்முக்குள் அடைத்து வைக்கப்பட்ட நிலையில், 18 மாதங்களுக்கு பின் அந்த கொலை சம்பவம் போலீசாருக்கு தெரியவந்திருக்கிறது.

விசாகப்பட்டினத்தை அடுத்து மதுரவடா பகுதியில் அமைந்து இருக்கிறது விகாலாங்குலா காலனி. இங்குள்ள ஒரு வீட்டின் பிளாஸ்டிக் டிரம்மில் பெண்ணின் உடல் பல துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டு பிளாஸ்டிக் டிரம்மில் அடைத்து வைக்கப்பட்டு இருந்தது.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு இந்த சம்பவம் போலீசாரின் கவனத்துக்கு வந்திருக்கிறது. சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற போலீசார் அழுகிய நிலையில் இருந்த உடல் பாகங்களை கைப்பற்றி விசாரணையை தொடங்கினர்.

English summary

In Andhra Pradesh, a woman was hacked to death and locked inside a drum, after 18 months the police came to know about the murder.