கொரோனா சிக்கலுக்கு இடையே வந்த யாஸ் புயல்.. வெற்றிகரமாக சமாளித்து சாதித்த ஒடிசா அரசு

புவனேஸ்வர்: உலகம் இன்று மோசமான தொற்றுநோய்களில் ஒன்றை எதிர்த்துப் போராடி வருகிறது. எல்லா இடங்களிலும் இருள் சூழ்ந்திருப்பதால், இயற்கை பேரழிவின் வடிவத்தில் புதிதாக வரும் எந்த கஷ்டங்களும் சமூகத்தில் அழிவை ஏற்படுத்தும். மனிதகுலத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ஒரு சவாலை எதிர்கொள்வதில் நம்பிக்கை ஆகியவை இந்த சவாலையும் வென்று மீட்கும்.

கொரோனா தொற்றுநோய்க்கு மத்தியில் ஒடிசா மிகக் கடுமையான சூறாவளி புயலை வெற்றிகரமாக நிர்வகிப்பது அத்தகைய ஒரு உதாரணம்.

மக்கள் மீதான அக்கறையும், கடின உழைப்பும், கடமையும் அரசு முயற்சிகளை வெற்றிபெற உதவும் என்பதை ஒடிசா அரசு நிர்வாகம் நமக்கு காட்டுகிறது.

இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்கரையின் அமைதியான மாநிலமான ஒடிசா, பேரழிவுகளை எதிர்த்துப் போராடுவதிலும், மக்களைப் பாதுகாப்பதிலும் முன்னணியில் நிற்கிறது என்பதை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது. புயலை எதிர்த்துப் போராடுவது ஒடிசாவிற்கு புதியதல்ல, யாஸ் புயலை, முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் சவாலாக மாற்றியது கொரோனா தொற்றுநோயாகும். இயற்கை பேரழிவுகளை வெற்றிகரமாக கையாண்ட மாநில அரசின் அனுபவம் அதை மீண்டும் நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ள உதவியது. 3வது கட்ட சூறாவளி புயல் என அறிவிக்கப்பட்ட யாஸ் போன்ற ஒரு புயலுக்கு நடுவே, உயிரிழப்புகள் இல்லாமல், குறைந்த சொத்து பாதிப்புகளுடன் மாநிலத்தை காப்பாற்றியது அரிதான நிகழ்வு.

ஒடிசா முன்பு சமாளித்த புயலை ஒப்பிட்டால் யாஸ் வித்தியாசமானது. கோவிட் -19 நோய்த்தொற்றுகளின் ஆபத்துகளால் இந்த முறை முன்னெச்சரிக்கைகள் வேறுபட்டது. வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க லாக்டவுன் போடப்பட்டுள்ள நேரத்தில் புயல் வந்தது. எந்தவொரு சூழ்நிலையையும் தவறாகக் கையாளுவது பேரழிவு தரக்கூடிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதை அரசு உணர்ந்திருந்தது. முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் தலைமையிலான அனுபவமிக்க மற்றும் திறமையான குழுவின் திட்டமிட்ட வியூகம் மூலம் பெரிய அழிவு மற்றும் உயிர் இழப்பு எதுவும் இல்லை.

யாஸ் புயலை நிர்வகிப்பதில் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை அரசாங்க முகாம்களுக்கு பாதுகாப்பாக வெளியேற்றியது. 48 மணி நேரத்திற்குள் அதிகாரிகள் கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் மக்களை 3000 க்கும் மேற்பட்ட தங்குமிடங்களுக்கு மாற்றினர். கொரோனா பரவல் அபாயம், அதிகாரிகளுக்கு சவாலாக இருந்தன. சமூக தூரத்தை பராமரித்தல், முகமூடி பயன்பாடு மற்றும் சானிடைசர்கள் போன்ற விரிவான ஏற்பாடுகள் வழிகாட்டுதல்களைக் கடைப்பிடித்தனர்.

கடலோர மாவட்டங்களான ஜகத்சிங்பூர், கேந்திரபாதா, பத்ராக், பாலசோர் மற்றும் மயூர்பஞ்ச் ஆகியவை அதிக காற்று மற்றும் பலத்த மழையை எதிர்கொண்டன. ஜஜ்பூர், கட்டாக், கோர்தா, பூரி, தெங்கனல் மற்றும் கியோஞ்சர் மழையும் பலத்த காற்றையும் எதிர்கொண்டன. கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தங்குமிடங்களில் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை அதிகாரிகள் செய்தனர். இந்த சோதனை காலத்திலும், 2100 கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றப்பட்டனர். இந்த இரண்டு நாட்களில் 750 க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன. வாழ்க்கை தொடர்கிறது என்பதை இது காட்டுகிறது.

ஒடிசாவின் 104 அவசர ஆம்புலன்ஸ் சேவை ஒடிசா முழுவதும் 3349 நோயாளிகளை மே 25 மாலை 6 மணி முதல் மே 26 மாலை 6 மணி வரை அழைத்துச் சென்றது. மேலாண்மை வலிமையை இதன் மூலம் அளவிட முடியும். ஒடிசா அரசாங்கத்தின் முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் விழிப்புணர்வு காரணமாக, மின்சாரம் தடைபடுவது குறைக்கப்பட்டன. அதேபோல், தொலைதொடர்பு சேவைகளிலும் தகவல்தொடர்பு முறைகளிலும் குறைந்தபட்ச இடையூறுகள்தான் இருந்தன. மரங்களை வேரோடு பிடுங்குவதாலும், மின் கம்பங்கள் கீழே விழுந்ததாலும் சாலைகளில் போக்குவரத்து தடைபடுவது உடனடியாக ODRAF, NDRF மற்றும் தீயணைப்பு சேவைகள் துறையின் குழுக்களால் அகற்றப்பட்டது. ஒடிசா அரசாங்கத்தின் மூத்த அதிகாரிகளால் சிறப்பான திட்டமிடலால் விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

'மிஷன் ஜீரோ உயிரிழப்பு' என்பது தனது ஆட்சியின் ஒரே நோக்கமாக மாற்றிய முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக், புயலை கையாள்வதில் எந்தவொரு தடைக் கல்லும் இருக்க கூடாது என்பதை உறுதி செய்தார். அவர் நிலைமையை கண்காணித்து, மக்கள் வெளியேற்றம், மறுவாழ்வு மற்றும் நிவாரணம் போன்ற முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து தனது அதிகாரிகள் குழுவுக்கு அறிவுறுத்தினார். அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளை மேற்பார்வையிட மூத்த அதிகாரிகள் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர். பணிபுரியும் அதிகாரிகளின் மன உறுதியை அதிகரிக்க இது உதவியது.

மாநில அரசின் பல்வேறு துறைகளுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு புயலை சமாளிக்க உதவியது. வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை, சுகாதாரம், நகர்ப்புற, பஞ்சாயத்து ராஜ், காவல்துறை, வேளாண்மை, எரிசக்தி மற்றும் நீர்வளம் ஆகியவற்றிலிருந்து தொடங்கி, அனைத்து துறைகளும் சிறந்த முறையில் ஒருங்கிணைந்த முறையில் செயல்பட்டன.

ஒடிசா மாநிலம் புயல் மற்றும் கொரோனா என எதிராக இரட்டை யுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்தபோதும், ​​அது நாட்டுக்கான கடமைகளில் சமரசம் செய்யவில்லை. தேவைப்படும் மாநிலங்களுக்கு ஆக்ஸிஜனை வழங்கியது. புயல் காரணமாக நிலவும் சிக்கலான சூழ்நிலை இருந்தபோதிலும், ஒடிசா தொடர்ந்து ஆக்ஸிஜன் டேங்கர்களை பிற மாநிலங்களுக்கு அனுப்புகிறது. கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில், ஒடிசா தனது உறுதிப்பாட்டைக் காத்து, ஆக்ஸிஜன் டேங்கர்களின் இயக்கத்திற்கு இடையூறு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொண்டது.

ஆக்ஸிஜன் சப்ளைகளை நிர்வகிப்பதை கண்காணிப்பதிலும், விவகாரங்களைக் கையாளும் குழுவுக்கு வழிகாட்டுவதிலும் முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் சிறப்பு அக்கறை காட்டினார். முதலமைச்சரின் அலுவலகத்தில் ஒரு சிறப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டது, முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளர் வி.கே.பாண்டியன், ஆக்ஸிஜன் டேங்கர்களின் இயக்கத்திற்கு இடையூறு ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய தொடர்ந்து கண்காணித்துக் கொண்டே இருந்தார்.

ஜி.பி.எஸ் உதவியுடன் டேங்கர்களின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்க சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன, இதனால் உடனடி தகவல்கள் அரசாங்கத்திற்குக் கிடைக்கின்றன, தாமதமில்லாமல் ஆக்சிஜன் டேங்கர்கள் நகர்த்தப்பட்டன. தகவல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையின் இந்த முயற்சி, மனோஜ் மிஸ்ராவின் (செயலாளர், மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம்) மேற்பார்வையின் கீழ், ஆக்ஸிஜன் விநியோகச் சங்கிலி சீராக நகர்வதை உறுதிசெய்தது, மற்றும் டேங்கர்களின் இயக்கத்தில் அரை மணி நேரம் கூட தாமதம் ஏற்படவில்லை.

தொழில்துறை துறை அதன் செயலாளரின் தலைமையில் ஒடிசா மாநில மருத்துவமனைகள் மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கு தேவையான ஆக்ஸிஜனை உற்பத்தி செய்வதையும் சாத்தியமாக்கியது. முதல்வரின் அர்ப்பணிப்பு வீணாகிவிடக் கூடாதல்லவா எனவே, ஆக்சிஜன் டேங்கர்களுக்கு போலீசார் துணையாக சென்றனர். பல்வேறு துறைகளுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும் இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு உயிர்காக்கும் ஆக்ஸிஜன் சீராக கொண்டு செல்லப்பட உதவியது.

