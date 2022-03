உக்ரைனை விட்டு 20000 இந்தியர் வெளியேற்றம்... பணயக்கைதியாக இருப்பது தெரியாது - அரிந்தம் பாக்சி

International

oi-Jeyalakshmi C

கீவ்: உக்ரைன் நாட்டின் கார்கிவ் ரயில் நிலையத்தில் இந்திய மாணவர்களை பணயக் கைதிகளாக உக்ரைன் அரசு பிடித்து வைத்திருப்பதாக ரஷ்ய அதிபர் புடின் தெரிவித்துள்ளார். எந்த ஒரு இந்தியரும் பிணைக் கைதிகளாக இருப்பது எங்களுக்குத் தெரியாது என மத்திய வெளியுறவுத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

உக்ரைன் ரஷ்யா இடையே பத்தாவது நாளாக போர் நீடிக்கிறது. ரஷ்யாவின் தாக்குதலால் உருக்குலைந்து போயுள்ளது உக்ரைன். அங்கு இந்திய மாணவர்கள் பணயக்கைதிகளாக பிடித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஏற்கெனவே ரஷ்ய ஊடகங்கள் இதுபோன்ற செய்தியை வெளியிட்ட போது இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் அதனை மறுத்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. தற்போது ரஷ்ய அதிபரே தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றியபோது, இந்திய மாணவர்கள் உட்பட வெளிநாட்டவரை உக்ரைன் பணயக் கைதிகளாக பிடித்துவைத்துள்ளது எனக் கூறியுள்ளார்.

உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள மக்கள் அண்டை நாடுகளுக்குத் தஞ்சம் புகுந்து வருகின்றனர். அந்தவகையில், உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இந்தியர்களை மீட்கும் பணியான ஆப்பரேஷன் கங்கா திட்டத்தின் கீழ் மூன்று சி-17 விமானங்கள் நேற்றிரவு 630 இந்தியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு ரோமானியா, ஹங்கேரியில் உள்ள வழியாக வந்தடைந்தது.

இந்நிலையில், மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் அரிந்தம் பாக்சி, தலைநகர் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர், இன்று 18 விமானங்களில் 4000 பேர் இந்தியா வந்துள்ளனர். ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை 48 விமானங்களில் 10,400 பேர் இந்தியா வந்துள்ளனர். தொடர்ந்து, மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்ள அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு 16 விமானங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

எந்த ஒரு இந்தியரும் பிணைக் கைதிகளாக இருப்பது எங்களுக்குத் தெரியாது என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம். குறிப்பாக உக்ரைனில் உள்ள கார்கிவில் பாதுகாப்பு காரணங்களால் அவர்கள் சிரமத்தை எதிர்கொள்கின்றனர். ஆனால் பணயக்கைதிகள் இல்லை என கூறினார்.

நாங்கள் கீழ்நோக்கி நகர்கிறோம் என்று சொல்ல முடியாது, கடைசி நபர் வெளியேற்றப்படும் வரை ஆபரேஷன் கங்கா தொடரும். அங்கு தோராயமாக 2000-3000 இருப்பார்கள், எண்ணிக்கை மாறுபடலாம் என தெரிவித்தார்.

நாங்கள் ஒரு பங்களாதேஷ் பிரஜையை வெளியேற்றியுள்ளோம், மேலும் நேபாள நாட்டவரிடமிருந்து வெளியேற்ற கோரிக்கையைப் பெற்றுள்ளோம். ஹர்ஜோத் சிங்கின் மருத்துவ சிகிச்சைக்கான செலவை இந்திய அரசு ஏற்கும். அவரது மருத்துவ நிலையை அறிய முயற்சித்து வருகிறோம். எங்கள் தூதரகம் அவரது உடல்நிலை குறித்த அறிவிப்பைப் பெற முயற்சிக்கிறது. தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கிறது. ஆனால் அது ஒரு மோதல் மண்டலமாக இருப்பதால் சிக்கலை எதிர்கொள்கிறது.

போர்நிறுத்தம் இல்லாமல் இது கடினமாகத் தெரிகிறது. சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யா, குறைந்தபட்சம் உள்ளூர் போர்நிறுத்தம் செய்ய வேண்டும். இதனால் நாங்கள் எங்கள் மக்களையும் மாணவர்களையும் வெளியேற்ற முடியும்.

கிழக்கு உக்ரைனில் குறிப்பாக கார்கிவ் மற்றும் பிசோச்சின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. நாங்கள் அங்கு சில பேருந்துகளைப் பெற முடிந்தது. ஏற்கனவே இயக்கப்பட்ட 5 பேருந்துகள், மாலையில் மேலும் பேருந்துகள். பிசோச்சினில் 900-1000 இந்தியர்கள் மற்றும் சுமியில் 700 பேர் சிக்கினர். சுமி பற்றி நாங்கள் கவலைப்படுகிறோம்.

சிறப்பு ரயில்களை வழங்குமாறு உக்ரைன் அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்தோம் ஆனால் இதுவரை எதுவும் இயக்கப்படவில்லை. இதற்கிடையில், நாங்கள் பேருந்துகளை ஏற்பாடு செய்கிறோம். நாங்கள் எங்களின் அறிவுரைகளை வழங்கியதில் இருந்து 20,000க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் உக்ரைன் எல்லையை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர். இன்னும் பலர் உள்ளனர், ஆனால் உக்ரைனை விட்டு இவ்வளவு பேர் வெளியேறியிருப்பது நிம்மதி அளிக்கிறது. அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு IAFன் C-17 விமானம் உட்பட 16 விமானங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன என கூறினார்.

English summary

Union Foreign Ministry spokesman Arindam Bagchi told reporters in the capital, Delhi, that 4,000 people had arrived in India on 18 flights today. In all, 10,400 people have arrived in India on 48 flights so far. Subsequently, 16 flights are scheduled for the next 24 hours to carry out rescue operations.