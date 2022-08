பாகிஸ்தானில் இந்து கோவிலில் திருட்டு.. அனுமர் சிலை, சூலாயுதத்தை இரும்பு கடையில் விற்ற 4 பேர் கைது

International

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் உள்ள பிரபல இந்து கோவிலில் அனுமார் சிலை, சூலாயுதம் உள்பட விலையுயர்ந்த பொருட்களை திருடி விற்ற 4 பேரை அந்நாட்டு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

பாகிஸ்தானில் சிறுபான்மையினராக இந்துக்கள் உள்ளனர். அங்குள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் 2 சதவீதத்தினர் இந்துக்கள் என்று தகவல்கள் கூறுகின்றன.

பாகிஸ்தானின் தேசிய தரவுகள் அறிக்கையின் படி, பாகிஸ்தானில் வசிக்கும் பதிவு செய்து கொண்ட இந்துக்களின் எண்ணிக்கை 22 லட்சத்திற்கும் மேல் உள்ளது.

பீகாரில் ஆட்சி அமைத்த மறுநாளே கிளம்பும் புகைச்சல்? சோனியா காந்திக்கு லெட்டர் போட்ட காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ

English summary

The police of the country have arrested 4 people who stole and sold valuable items including Anumar statue and mace from a famous Hindu temple in Pakistan.