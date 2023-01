வேகமாக 'யூ டர்ன்'.. 500 அடி பள்ளத்தில் விழுந்து தீப்பிடித்த பஸ்.. 40 பேர் பலி - பாகிஸ்தானில் சோகம்!

அதிவேகமாக வந்த பேருந்து விபத்தில் சிக்கியதில் 40 பேர் பலியாகினர்.

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் பஸ் ஒன்று 500 அடி பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து தீப்பிடித்த பயங்கர விபத்தில் 40 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வேகமாக வந்த பஸ், அதே வேகத்தில் யூ டர்ன் அடித்ததன் காரணமாகவே இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதனிடையே, விபத்தில் படுகாயமடைந்த பலரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதால், பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.

In Pakistan, a bus fell into a 500-foot ravine and caught fire, killing 40 people. According to the public, the accident occurred due to the speeding bus making a U-turn at the same speed.