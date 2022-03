மகன் பிறக்காத கோபம்.. பிறந்து 7 நாளேயான மகளை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்ற கொடூர தந்தை!

International

oi-Jaya Chitra

இஸ்லாமாபாத்: மகன் பிறக்கவில்லையே என்ற கோவத்தில் பிறந்து ஏழு நாட்களே ஆன பெண் குழந்தையை தந்தையே துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்ற அதிர்ச்சிச் சம்பவம் பாகிஸ்தானில் நடந்துள்ளது.

உலகம் முழுக்க பெண்களின் பெருமைகளைப் போற்றும் விதமாக மகளிர் தினத்தைக் கொண்டாடி வருகிறது. பெண் என்பவள் எப்படிப்பட்ட மேன்மையானவள், ஆண்களுக்கு சற்றும் சளைத்தவர்களல்ல என பல்வேறுபட்ட துறைகளில் வென்ற பெண்களை முன்னுதாரணம் காட்டி வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

5 வருடங்களுக்கு பிறகு.. மாநகராட்சிகளில் பட்ஜெட் தாக்கலாகிறது.. எதிர்பார்ப்பில்

முன்பைவிட பெண் சிசுக்கொலைகள் குறைந்துள்ள போதும், இப்போதும் ஆண் குழந்தைகள் தான் உயர்ந்தவை என்ற குறுகிய மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். இந்த எண்ணம் வெறியாக மாறி, ஒரு கட்டத்தில் மனசாட்சியே இல்லாமல் பெற்ற மகளைக் கொல்லும் அளவிற்கு கொடூரர்களாக மாறுகிறார்கள் என்பதற்கு உதாரணமாக பாகிஸ்தானில் ஒரு அதிர்ச்சிச் சம்பவம் நடந்துள்ளது.

English summary

A heart-rending case has come to light from Pakistan recently. In fact, a father here has shot dead his seven-day-old daughter. According to the information received, the father fired not one but five bullets in the innocent.