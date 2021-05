கொரோனா வேக்சின்.. 9 புதிய பில்லியனர்களை உருவாக்கிய தடுப்பூசி.. பிரச்சார குழு தகவல்

World

பாரிஸ் (பிரான்ஸ்): கொரோனா தடுப்பூசிகள் புதிதாக ஒன்பது பேரை மிகப்பெரிய பில்லியனர்களாக மாற்ற உதவியுள்ளது என்று மக்கள் தடுப்பூசி கூட்டணி தெரிவித்துள்ளது, தடுப்பூசி தொழில்நுட்பத்தில் மருந்து நிறுவனங்களின் "ஏகபோக கட்டுப்பாட்டை" நிறுத்த வேண்டும் என்றும் வேக்சின் மூலம் சம்பாதித்த பணத்தில் ஏழை நாடுகளில் உள்ள அனைவருக்கும் 1.3 முறை தடுப்பூசி போட முடியும் என்றும் அந்த பிரச்சார குழு கூறியுள்ளது

கொரோனாவை தடுக்க தடுப்பூசிகள் உலகம் முழுவதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அமெரிக்காவில் மாடர்னா தடுப்பூசி, இந்தியாவில கோவிஷீல்டு, கோவேக்சின், ரஷ்யாவில் ஸ்பூட்னிக் வி, இங்கிலாந்தில் ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசி, சீனாவில் சின்போர்ம் தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது.

இப்படி உலகின் பல்வேறு நாடுகளின் மருந்து நிறுவனங்களும் தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்து அதை உற்பத்தி செய்து மக்களுக்கு விநியோகம் செய்கின்றன. இந்த மருந்துகளை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்தினர் புதிய பில்லியனர்களாக மாறி உள்ளனர்.

Profits from Covid-19 jabs have helped at least nine people become billionaires, a campaign group said Thursday, calling for an end to pharmaceutical corporations' "monopoly control" on vaccine technology.