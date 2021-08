ஹைதி தீவில் பயங்கர நிலநடுக்கம்.. ரிக்டர் அளவில் 7.2 ஆக பதிவு.. 29 பேர் பலி.. பெரும் பாதிப்பு ?

International

ஹைதி : ஹைதி தீவில் பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதா அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது ரிக்டர் அளவில் 7.2 ஆக பதிவாகி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக இதுவரை 29 பேர் பலியாகி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

ஹைதியில் சற்று முன்னதாக சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலடுக்கம் காரணமாக இதனால் கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தன,

மக்கள் வீடுகளை விட்டும், அலுவலகத்தை விட்டும் வெளியேறி தரையில் தஞ்சம் அடைந்தனர். மக்கள் அச்சத்துடன் உள்ளனர்.

A massive magnitude 7.2 earthquake hit Haiti early Saturday morning. The death toll stood at 29 and teams will be sent to the area for search and rescue missions, Jerry Chandler, Haiti’s director of civil protection, told the Associated Press.