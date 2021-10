ஜப்பான் டோக்கியோவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்.. குலுங்கிய கட்டிடங்கள்.. வீதிக்கு வந்த மக்கள்!

International

டோக்கியோ: ஜப்பான் தலைநகரான டோக்கியோவில் இந்திய நேரப்படி இன்று மாலை சக்தி வாய்ந்த நில நடுக்கம் ஏற்பட்டது. ஆசிய நாடான ஜப்பான் ''ரிங் ஆஃப் ஃபயர்'' எனப்படும் புவிதட்டுகள் அடிக்கடி நகருகிற இடத்தில் அமைந்துள்ளதால் அங்கு அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுவது வழக்கமாகி விட்டது.

அடிக்கடி நிலநடுக்கத்தை எதிர்கொண்டு அங்குள்ள மக்கள் பழகி விட்டனர்.ஜப்பானில் உள்ள கட்டிடங்கள் வலுவான நடுக்கத்தைத் தாங்குவதை உறுதி செய்யும் வகையில் கடுமையான கட்டுமான விதிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது.

A powerful earthquake has shaken the Japanese capital, Tokyo. Frequent earthquakes are common in the Asian country of Japan, known as the "Ring of Fire