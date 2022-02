பயங்கரமாக பசிக்குது.. கொட்டும் பனியில் பாலத்திற்கு அடியில் வாழ்கிறோம்.. உக்ரைனில் கதறும் தமிழக மாணவி

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : சுரங்கங்கள், சப்வே, மெட்ரோ ஸ்டேசன் போன்ற இடங்களில் பாதுகாப்பற்ற முறையில் தங்கி இருப்பதாகவும், உணவு இல்லாமல் தவிப்பதாகவும் உக்ரைனில் தவிக்கும் வேளாங்கண்ணியை சேர்ந்த மருத்துவ மாணவி கொட்டும் பனியில் நின்று உருக்கமாக பேசி வீடியோ

உக்ரைன் மீதான 2ம் நாள் போரை ரஷ்யா தொடங்கியுள்ள நிலையில், உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் மீது குண்டுகள் வீசி தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் ரஷ்ய ராணுவத்தினர்.

குறிப்பாக கீவ் நகரத்தை குறிவைத்து ரஷ்ய படைகள் தீவிர தாக்குதல் நடத்தி குண்டு மழை பொழிந்து வருகிறது. ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரில் நாங்கள் தனித்து விடப்பட்டுள்ளோம் என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி உருக்கமாக தெரிவித்தார்.

English summary

A medical student from Velankanni, Ukraine, who was stranded in mines, subways and metro stations, has released a video of himself standing in the pouring snow and suffering from lack of food.