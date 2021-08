ஆப்கனை விட்டு வெளியேற குவிந்த மக்கள்.. திடீரென மூடப்பட்டது வான் வழித்தடம்.. தவிக்கும் இந்தியர்கள்

International

oi-Veerakumar

காபூல்: காபூல் விமான நிலையம் மூலமாக வேறு நாடுகளுக்கு செல்ல ஆப்கானியர்கள் குவிந்ததால், அமெரிக்க படை வானை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளது. மேலும், ஆப்கனில் இருந்து விமான போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளதால், இந்தியாவுக்கு வர முடியாமல் இந்தியர்கள் சிக்கி தவித்து வருகிறார்கள்.

ஆப்கனை படிப்படியாக தாலிபான்கள் கட்டுப்படுத்தி, நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை, தலைநகர் காபூலையும் வீழ்த்தினர். எனவே, அதிபர் அஷ்ரப் கானி நாட்டை விட்டே வெளியேறிவிட்டார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் உள்நாட்டு போர் முடிவடைந்ததாக தாலிபான்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

Afghanistan airspace has been closed. All flights to & from Afghanistan have reportedly been cancelled. Air India's Chicago-Delhi flight is being diverted so as not to enter Afghan airspace. Diverted flights will refuel in Doha or UAE, & then fly to Delhi.