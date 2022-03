'இதுதான் புதிய ஸ்வஸ்திகா..' ரஷ்யாவின் அடையாளமாக மாறும் Z லெட்டர்.. என்ன செய்ய திட்டமிடுகிறார் புதின்

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதல் 2ஆவது வாரமாகத் தொடரும் நிலையில், ஆங்கில லெட்டர் Z ரஷ்யா ஆக்கிரமிப்புக்கு ஆதரவான சின்னமாக மாறியுள்ளது.

உக்ரைன் மீது கடந்த பிப். 24ஆம் தேதி முழுவ வீச்சில் ராணுவ நடவடிக்கையைத் தொடங்க அதிபர் புதின் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து ரஷ்ய எல்லை வழியாகவும் பெலராஸ் வழியாகவும் உக்ரைன் நாட்டிற்குப் புகுந்து தாக்குதலைத் தொடங்கியது.

அப்போது முதலே உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் இந்த ராணுவ நடவடிக்கைக்கு ஆதரவு அளிக்கும் சின்னமாக ஆங்கில லெட்டர் Z மாறியது. சர்வதேச அளவில் பலரும் Z லெட்டரை தங்களின் ரஷ்ய ஆதரவு நிலைப்பாட்டைத் தெரிவிக்கப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

English summary

Letter Z has become the symbol of support for Russia's invasion of Ukraine: Russi is trying to gain support by using the letter Z.