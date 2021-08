கொரோனாவை போன்ற வேகம்.. எபோலாவை போன்ற கொடூர பாதிப்பு.. அடுத்த தலைவலி மார்பர்க் வைரஸ்.. அலறும் WHO

International

oi-Vigneshkumar

ஜெனீவா: கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வரவே நாம் கடுமையாகப் போராடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், அதி தீவிரமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் மார்பர்க் வைரஸ் பாதிப்பால் கினியா நாட்டில் ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்தே நாம் இன்னும் முழுமையாக மீளவில்லை. கொரோனா வேக்சின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் கூட வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது.

இந்தச் சூழலில் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் மார்பர்க் வைரஸ் பாதிப்பு கினியா நாட்டில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஆய்வாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Exclusive: கோட்டை கொத்தளத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் முதல்முறையாக ஏற்றும் கொடி தயார்!

English summary

Deady Marburg virus - why it's dangerous and how we can stop the virus spread. Marburg virus is usually found in bats