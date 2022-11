ஆடாமலே தோத்துட்டு இருக்கேன்.. மைதான ஊழியர்களுடன் பணி செய்த சஞ்சு சாம்சன்-வீடியோ.. உருகும் ரசிகர்கள்

International

வெலிங்டன்: இந்தியா-நியூசிலாந்து இடையேயான இன்றைய 2வது ஒருநாள் போட்டி மழையால் ரத்தானது. இருப்பினும் இந்த போட்டியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு வழங்காத நிலையில் அவர் மைதான ஊழியர்களுடன் சேர்ந்து பணி செய்த வீடியோ இணையதளத்தில் வெளியாக வேகமாக பரவி வருகிறது. இதை பார்த்த நெட்டிசன்கள்‛ஆடாமலே தோத்துகிட்டு இருக்கிறார் சஞ்சு சாம்சன்' என கவலையை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர்.

ஆஸ்திரேலியாவில் உலககோப்பை டி20 உலககோப்பை போட்டி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் இந்தியா சாம்பியன் ஆகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அரையிறுதியில் வெளியேறியது. இதனால் ரசிகர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.

இந்த தோல்வியை தொடர்ந்து இந்திய அணி கடும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது. கேப்டன் ரோகித் சர்மாவையும், தேர்வு குழுவினரையும் ரசிகர்கள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

Today's 2nd ODI between India and New Zealand canceled due to rain. However, a video of Sanju Samson working with the ground staff while he was not given a chance in this match is going viral on the internet. Seeing this, the netizens have expressed their concern that Sanju Samson is hiding himself from Adam''.