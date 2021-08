ஆப்கானிஸ்தானில் ட்விஸ்ட்.. சட்டப்படி நானே இனி அதிபர்.. துணை அதிபர் அம்ருல்லா சாலே ட்வீட்

International

oi-Veerakumar

காபூல் : ஆப்கான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி நாட்டை விட்டு வெளியேறி தலைமறைவான நிலையில், ஆப்கானிஸ்தானிற்கு சட்டப்படி நானே இனி அதிபர் (பொறுப்பு அதிபர்) என துணை அதிபர் அம்ருல்லா சாலே ட்வீட் போட்டுள்ளார். இந்த ட்வீட் பெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. எனினும் இவரை அதிபராக தாலிபன்கள் ஏற்பார்களா என்பது தெரியவில்லை.

காபூலை தாலிபன்கள் கைப்பற்றியதால், ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, ராஜினாமா செய்ததுடன் நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார்.

நாட்டின் ஆட்சி பொறுப்பை முறையாக அவர் தாலிபன்களிடமோ அல்லது இடைக்கால அரசிடமோ ஒப்படைக்கவில்லை. உயிருக்கு பயந்து அவர் தப்பிஓடிவிட்டதால். அங்குள்ள அமைச்சர்களும் அண்டை நாடுகளுக்கு தப்பி ஓடிவிட்டனர். ஆப்கன் அரச படைகள் எதிர்ப்பே இல்லாமல் சரண் அடைந்துவிட்டன.

ஆப்கானிஸ்தான் நிலவரம்.. பிரதமர் மோடி தலைமையில் பாதுகாப்பு அமைச்சரவை அவசர மீட்டிங்

English summary

As per d constitution of Afghanistan, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus. said Amrullah Saleh vice president Afghan.