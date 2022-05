"ரொம்ப தப்பு.. சகித்துக்கொள்ள மாட்டோம்!" நேட்டோ பக்கம் சாயும் ஐரோப்பிய நாடுகள்.. ரஷ்யா கொந்தளிப்பு

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: உக்ரைன் போர் இரு மாதங்களைக் கடந்து தொடரும் நிலையில், இப்போது இந்த போரே ரஷ்யாவுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த பிப். இறுதியில் போரை ஆரம்பித்தது. உக்ரைன் நாட்டில் இருக்கும் முக்கிய நகரங்களைக் குறி வைத்துத் தாக்குதலைத் தொடங்கியது.

இடையே அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற சில நாட்கள் மட்டுமே தாக்குதல்கள் எதுவும் நடைபெறாமல் இருந்தது. மற்றபடி உக்ரைன் ரஷ்யா இடையே தாக்குதல் தொடர்ந்து நடைபெற்றே வருகிறது.

English summary

Russia warned that decisions by Finland and Sweden to join the NATO military alliance were serious mistakes: (பின்லாந்து, சுவீடன் நேட்டோ அமைப்பில் இணைவது குறித்து ரஷ்யா) Russia's reaction on Finland and Sweden to join the NATO.