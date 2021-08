'முகம் முழுக்க பயங்கர ரத்தம்..' ஆஸ்திரேலிய இளைஞரின் மண்டை உடைத்த தாலிபான்கள்.. பரபர வீடியோ வைரல்

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: ஆஸ்திரேலியா நாட்டின் இளைஞர் ஒருவரைத் தாலிபான்கள் கொடூரமாகத் தாக்கி மண்டையை உடைத்துள்ளனர். தலையில் இருந்து ரத்தம் கொட்டக் கொட்ட அவர் எடுத்துள்ள வீடியோ இப்போது இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

ஆப்கனை கடந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி தாலிபான்கள் முழுமையாக கைப்பற்றினர். முதலில் நாட்டின் எல்லைகளையும் கிராமப்புறங்களையும் கைப்பற்றிய தாலிபான்கள் கடைசியாகத் தலைநகர் காபூலை ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கைப்பற்றினர்.

ஆப்கன் ராணுவம் பல்வேறு இடங்களிலும் தாலிபான்களுக்கு எதிராக போராடாமல் சரணடைந்துவிட்டனர். இதனால் மிகக் குறுகிய நாட்களில் பெரியளவில் போர் இல்லாமல் தாலிபான்களால் ஒட்டுமொத்த ஆப்கானைக் கைப்பற்ற முடிந்துள்ளது.

From another angle, it shows a militant tries to forcefully take his phone. pic.twitter.com/EdsOMtzpot

“They hit me both… I am an #Australian citizen” he says.” #Kabul #KabulAirport #Afghanistan pic.twitter.com/GqRM0Qiynv

English summary

Australian citizen was brutally beaten by the Taliban while he was trying to reach Kabul airport. Afghan is now entirely under Taliban control.