தங்கத்தை தேடி சென்றவருக்கு காத்திருந்த இன்ப அதிர்ச்சி.. இது என்ன கல்.. வியந்து போன ஆராய்ச்சியாளர்கள்

oi-Mani Singh S

கான்பெரா: தங்கத்தை தேடி அலைந்த ஆஸ்திரேலிய ஆராய்ச்சியாளருக்கு அதை விட மதிப்பு மிக்க விண்கல் ஒன்று கிடைத்துள்ளது. நிக்கல் உள்ளிட்ட கனிமங்களை உள்ளடக்கிய இந்த விண்கல் மூலம் சூரிய குடும்பத்தின் தோற்றம் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.

ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்தவர் டேவிட் ஹோலே. இவர் 2015- ஆம் ஆண்டு மெல்போர்ன் பகுதியில் தங்கம் கிடைக்கும் என்ற ஆர்வத்தில் அலைந்து திரிந்துள்ளார்.

இவர் ஆசைப்பட்டது போலவே, ஒரு பெரிய கடினமான கல் ஒன்று டேவிட் ஹோலே கண்ணில் தென்பட்டது.

English summary

An Australian explorer searching for gold has found a more valuable meteorite. Scientists say that the origin of the solar system can be known through this meteorite containing minerals including nickel.