பலருடன் உறவு கொண்டால் குரங்கு அம்மை பரவுமா? ஆணுறை பலனளிக்காதா? ஆய்வாளர்களின் விளக்கம் என்ன?

International

oi-Halley Karthik

ஜெனிவா: கொரோனா தொற்று பாதிப்பையடுத்து தற்போது உலகம் முழுவதும் புது அச்சுறுத்தலாய் உருவெடுத்துள்ள குரங்கு அம்மை தொற்று நோய், பலருடன் உடலுறவு கொள்வதால் வேகமாக பரவக்கூடும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. மட்டுமல்லாது தன்பால் ஈர்ப்பு கொண்ட ஆண்கள் மூலம் இந்த தொற்று வேகமாக பரவலாம் என்றும் WHO எச்சரித்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் 75 நாடுகளில் தற்போதுவரை சுமார் 16,000க்கும் அதிகமானோர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த தகவல்கள் வௌியாகியுள்ளன.

தமிழகத்தில் சரியும் கொரோனா பாதிப்பு! 1846 பேர் ஒரே நாளில் பாதிப்பு! ஆறுதல் தரும் அரசின் அறிக்கை..!

English summary

WHO chief Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus stated that the disease has only been reported from among men who have sex with men, especially those with multiple sexual partners.