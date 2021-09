கனடா தேர்தல்.. பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ 3வது முறையாக வரலாற்று வெற்றி.. ஆனால் நிறைவேறாமல் போன ஆசை

International

oi-Velmurugan P

ஒட்டாவா: கனடாவில் நேற்று நடந்து முடிந்த பொதுத்தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளன. பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தலைமையிலான லிபரல் கட்சி வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. அதேநேரம் நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை இடங்களில் வெல்லவில்லை. மொத்தம் 156 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது. இதன் மூலம் மெஜாரிட்டி கிடைக்கவில்லை.

கனடாவில் வழக்கமாக 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பொதுத்தேர்தல் நடத்தப்படுவது வழக்கம். கடந்த 2019 நடைபெற்ற தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்குத் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை.

ஜஸ்டின் ட்ரூடோவின் லிபரல் கட்சி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதனால் தான் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அந்நாட்டின் பிரதமராக தொடர்ந்தார்.

English summary

Justin Trudeau’s Liberals win third term but fall short of securing majority. Trudeau’s Liberal Party was elected or leading in 155 of the 338 seats in the House of Commons, compared with 123 seats for the Conservatives under Erin O’Toole.