உச்சகட்ட டென்ஷன்.. தலைநகர் கீவ் சுற்றி வளைப்பு... உக்ரைன் மேயர் கடத்தல்.. வெற்றியை நெருங்கிய ரஷ்யா?

கீவ் - உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே விரைவில் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று போர் முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில், மெலிடோபோல் நகர மேயரை ரஷ்யா கடத்திவிட்டதாக உக்ரைன் நாடாளுமன்றத்தின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

Ukraine mayor of the city of Melitopol is abducted by Russia, as peace talks between Ukraine and Russia are expected to end the war soon